Airplanes are seen parked at Amman Airport, Jordan, October 25, 2015. REUTERS/Muhammad Hamed

داخل أحشاء مسافر.. السلطات الأردنية تضبط 1.5 كيلوغرام كوكايين

2022-11-16 / 18:32
4
هبة بريس _ وكالات

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية، الأربعاء، في مطار العاصمة عمّان كمية من الكوكايين كان يخبئها مسافر آتٍ من أميركا الجنوبية داخل أحشائه، وفق بيان صادر عن الأمن العام.

وقال البيان إن “مكافحة المخدرات أحبطت محاولة تهريب 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين داخل أحشاء مسافر أجنبي يحمل جنسية أميركية جنوبية قادم للمملكة عبر مطار الملكة علياء الدولي”، على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب عمّان.

وأوضح أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات داخل المطار رصدوا لدى المسافر “مؤشرات بإخفائه كميات من المخدرات داخل أحشائه، وجرى على الفور اصطحابه لمستشفى البشير” في عمّان، و”عند تصويره بواسطة الأشعة، أظهرت الصور وجود مجموعة من الكبسولات داخل جسده”.

وأشار البيان الى ان المسافر “اعترف عندها بمحاولته تهريب كمية من مادة الكوكايين داخل أحشائه”، وأُخرجت من جسمه “بالطرق الطبية” 45 كبسولة تبين أنها تحتوي على 1.5 كيلوغرام من مادة الكوكايين المخدرة.

وتؤكد عمّان أن 85 بالمئة من المخدرات التي تُضبط في المملكة معدة للتهريب الى خارج الأردن.

وعمليات تهريب المخدرات عبر المطار نادرة في الأردن، وغالبا ما يكون مصدر المخدرات المهربة سوريا، ووجهتها السعودية ودول الخليج.

وخلال عام 2021، أحبط الجيش الأردني 361 محاولة تهريب وتسلل من الجانب السوري، وضبط 15.5 مليون حبة كبتاغون، بعدما بلغت كمية الكبتاغون المضبوطة 1.4 مليون حبة عام 2020.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق مركز للاجئين بألمانيا ..النيابة الألمانية : لا دوافع سياسية

حريق مركز للاجئين بألمانيا ..النيابة الألمانية : لا دوافع…

2022-11-16 / 23:00
Photo of دراسة تحذر من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام

دراسة تحذر من مخاطر دواء شهير مسكن للآلام

2022-11-16 / 22:56
Photo of هبوط اضطراري لطائرة بفرنسا بسبب اعتداء جنسي على مضيفة

هبوط اضطراري لطائرة بفرنسا بسبب اعتداء جنسي على مضيفة

2022-11-16 / 21:18
Photo of فرنسا تحاكم بريطانيا بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة طيران

فرنسا تحاكم بريطانيا بتهمة الاعتداء الجنسي على مضيفة طيران

2022-11-16 / 21:06
Photo of تعديل دستوري “يقيد الحريات” في السويد

تعديل دستوري “يقيد الحريات” في السويد

2022-11-16 / 20:45
Photo of الكشف عن الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات

الكشف عن الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8…

2022-11-16 / 15:50
Photo of في بيانها الختامي.. قمة العشرين: ندين بشدة الحرب على أوكرانيا

في بيانها الختامي.. قمة العشرين: ندين بشدة الحرب على…

2022-11-16 / 13:05
Photo of بايدن: الانفجار في بولندا نجم عن صاروخ أوكراني

بايدن: الانفجار في بولندا نجم عن صاروخ أوكراني

2022-11-16 / 11:28
Photo of رئيس بولندا: لا أدلة دامغة حول مصدر الصواريخ

رئيس بولندا: لا أدلة دامغة حول مصدر الصواريخ

2022-11-16 / 10:30
Photo of صواريخ روسية تسقط في بولندا وتق_تل شخصين

صواريخ روسية تسقط في بولندا وتق_تل شخصين

2022-11-15 / 21:12

‫4 تعليقات

  2. اللهم أحمي بلدنا الحبيب من كل الاشرار وبعد عن أولادنا كل ماهو شر اللهم أمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق