لوجورنال دو ديمانش: ماذا يفعل الجيشان الجزائري والروسي على الحدود المغربية؟

هبة بريس _ الرباط

تطرقت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، الى مناورات “درع الصحراء” بين قوات مكافحة الإرهاب الروسية والجزائرية في منطقة بشار على بعد 80 كيلومترا من حدود المغرب،

وأجرى، قبل ذلك، المغرب مناورات الأسد الإفريقي الصيف الماضي، وهي مناورات شكلت أضخم تدريبات تم إجراؤها على الإطلاق مع قوات أمريكية ومن دول أعضاء في حلف الناتو، وأيضاً مع إسرائيل.

ونقلت “لوجورنال دو ديمانش” عن ضابط رفيع المستوى من بلد متوسطي (لم تذكر اسمه) قوله إنه “على الرغم من أن المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الروسية شددت على أن هذه المناورات المشتركة لا تستهدف أي دولة ثالثة. لكن اختيار الجزائريين لمنطقة بشار ليس بريئا”.

الصحيفة الفرنسية ذكّرت بأن العلاقات المغربية الجزائرية تدهورت بشدة منذ أن قررت الولايات المتحدة دعم المغرب في قضية الصحراء المغربية ،

واعتبرت الأسبوعية الفرنسية أن عدم حضور الملك محمد السادس، القمة العربية الأخيرة في الجزائر، يعد مثالا صارخاً على هذا التدهور في علاقة البلدين.

كما أشارت إلى أنه مع “درع الصحراء”، فإننا أمام المرة الأولى التي يتدرب فيها جنود روس وجزائريون معا على الأرض الجزائرية. لكن هذا الحدث يوضح قبل كل شيء، درجة من التعاون العسكري بين الجزائر وموسكو لم يسبق للبلدين أن وصلا إليه.

وأوضحت “لوجورنال دو ديمانش” حسب القدس العربي التي تطرقت للموضوع أنه منذ زيارة فلاديمير بوتين الأولى للجزائر في عام 2006، تضاعفت ميزانية الدفاع الجزائرية ثلاث مرات تقريبا، وجاء 80 في المئة من المعدات العسكرية المستوردة منذ عام 2017 من روسيا، التي تزيد البحرية الجزائرية من تدريباتها معها.

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