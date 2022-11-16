كورونا بالمغرب.. تسجيل 129 إصابة جديدة

2022-11-16 / 17:44
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 129 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 75 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و853 ألف و 252 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و413 ألف و809 أشخاص، مقابل 24 مليون و914 ألف و311 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 55 ألف و399 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.
وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و266 ألف و917 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و249 ألف و860 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (43)، والرباط سلا القنيطرة (44)، وفاس مكناس (21)، ومراكش آسفي (11)، وكلميم واد نون (1)، وبني ملال خنيفرة (2)، وسوس ماسة (3)، والعيون الساقية الحمراء (1) درعة تافيلالت (1) وجهة الشرق (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 774 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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