تغيير متوقع يشمل نظام العطل المدرسية الموسم المقبل

هبة بريس - الرباط

يبدو أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، تتجه صوب اعادة نظام العطل المدرسية الجهوية الذي كان معمولا به خلال مواسم دراسية سابقة .

وكشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور أن وزارتها تقوم بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، حول عودة العمل بالعطل المدرسية الجهوية، مشيرة الى أنه لم يتم التمكن من برمجة هذه العطل خلال الموسم الدراسي الحالي

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين الى ان الاشتغال مستمر لتطبيق العمل بالعطل المدرسية الجهوية الموسم الدراسي المقبل 2023 ـ 2024.

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