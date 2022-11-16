جريمة بشعة تهز الجديدة.. زوج ي_قتل زوجته والأمن يحقق

2022-11-16 / 16:07
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أحمد مصباح – الجديدة

تجري المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، بحثا قضائيا مع زوج موقوف، قتل زوجته، أمس الثلاثاء، بمدينة الجديدة، جراء الاعتداء عليها بوحشية.

الجريمة وقعت فصولها الدموية تحت سقف بيت الزوجية، في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري. إذ وجه الزوج لشريكة حياته ضربات عنيفة في الرأس. ما أفضى إلى وفاتها، ولاذ من ثمة بالفرار، بعد أن غادر مسرح الجريمة، لكن شبابا من الحي السكني تمكنوا من إيقافه، وسلموه لدورية من فرقة مكافحة العصابات.

هذا، فقد دأب الزوج الجاني على الاعتداء على زوجته، التي تصغره بسنة، وأم ل4 أبناء خلفتهم منه، والتي كان دخل معها مؤخرا في خلافات، انتهت بجريمة الدم، التي أردتها جثة هامدة.

ومن المنتظر أن تحيل الضابطة القضائية، فور انتهائها من إجراءات البحث، الجاني الموضوع رهن تدبير الحراسة النظرية، على النيابة العامة المختصة، على خلفية الضرب والجرح المفضي للوفاة.

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