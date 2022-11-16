الكشف عن الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات

2022-11-16 / 15:50
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هبة بريس - وكالات

بعد 11 عاماً من وصول الأرض إلى 7 مليارات نسمة، وصلت الطفلة الفلبينية فينيس إلى هذا الكوكب لتجعل عدد السكان 8 مليارات.

فقد وُلدت فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو، مانيلا، عند الساعة 1.29 صباحاً.

وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: “لقد شاهدنا للتو الطفل الذي جعل العالم بـ 8 مليارات نسمة.

وأوضح أن الأم دخلت المخاض عند الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية وتلقائية.

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‫4 تعليقات

  1. كيف يتم معرفة الطفل أو الطفلة والبلد الذي ينتمون إليه ،انها مجرد خزعبلات وضرب في التفاهات والضحك على الناس.

  2. كثرة الهم كضحك ، شحال من واحد تولد فنفس اللحظة مجاب خبارو حد ، زعما ضابطين العداد هههه

  4. كفى من الكدب معلومة مغلوطة لااساسلها من الصحة انها قمة الغباء كيف تتم معرفة انها اكملت التمانيةمليار وعدد كبير من الولا دات الحديتة تتم كل تانية وفي اماكن ناءية لا يعرف لحظة ولادتها انها مجرد خبر لا يمتلك اي حقيقة ويمتل قمة الغباء

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