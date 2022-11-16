الكشف عن الطفلة التي رفعت سكان العالم إلى 8 مليارات

هبة بريس - وكالات

بعد 11 عاماً من وصول الأرض إلى 7 مليارات نسمة، وصلت الطفلة الفلبينية فينيس إلى هذا الكوكب لتجعل عدد السكان 8 مليارات.

فقد وُلدت فينيس في مستشفى الدكتور خوسيه فابيلا التذكاري في توندو، مانيلا، عند الساعة 1.29 صباحاً.

وقال الدكتور روميو بيتوين، رئيس الطاقم الطبي بالمستشفى: “لقد شاهدنا للتو الطفل الذي جعل العالم بـ 8 مليارات نسمة.

وأوضح أن الأم دخلت المخاض عند الساعة 11 مساء، وكانت ولادة طبيعية وتلقائية.

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