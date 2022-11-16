إيقاف ل3 مباريات.. الاتحاد الإسباني يفرض عقوبة قاسية على ليفاندوفسكي

2022-11-16 / 15:39
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هبة بريس - وكالات

أوقف مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي لثلاث مباريات في الدوري الإسباني بعد أن أظهر “عدم احترام للحكم”، وستدخل العقوبة حيز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر.

وطرد المهاجم الدولي البولندي إثر نيله بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر بأنه إساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقال الاتحاد الإسباني لكرة القدم في بيان له اليوم الأربعاء، إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، تم فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره “موقف ازدراء أو عدم احترام” تجاه الحكم.

ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي، هداف الدوري برصيد 13 هدفا، عن مباراة الديربي ضد إسبانيول ومباراتي أتلتيكو مدريد وريال بيتيس.

ومن المحتمل أن يستأنف النادي الكتالوني قرار الاتحاد الإسباني.

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