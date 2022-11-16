مراكش: إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي الأول للحد من المخاطر الصحية

2022-11-16 / 14:58
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

انطلقت فعاليات النسخة الأولى من الموثمر الافريقي للحد من المخاطر الصحية ، المنظم من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، وتحت بعد زوال اليوم الاربعاء 16نونبر الجاري ، بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس .

وحضر عدد من الوزراء الصحة بالقارة السمراء ، الى جانب وزير الصحة المغربي ” أيت طالب ” للمشاركة في المؤتمر من ضمنهم وزير الصحة الموريتاني مختار ولد ضاحي وزير الصحة، الى جانب عدد كبير من الباحثين والعلماء والأطباء والسياسيين وممثلي المنظمات غير الحكومية الدولية والدبلوماسيين من جميع القارات، من أجل تدارس و تقييم الاوضاع الصحية بالقارة الأفريقية. وبناء سياسة صحية عالمية ومشتركة للدول الأفريقية للاستجابة للمخاطر والأزمات الصحية والبشرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

المؤتمر الافريقي الاول، يحضى بدعم قوي من جلالة الملك محمد السادس، من أجل تمكين الفاعلين الاساسيين في القارة، لوضع خارطة طريق للاشتغال وتنسيق الجهود والابحاث وتبادل الخبرات في مجالات الصحة من أجل مواجهة الأزمات المتعددة ،وبناء مستقبل مشرق للانسان الافريقي وقارته.

ومن المرتقب تلاوة رسالة جلالة الملك للمشاركين في المؤتمر في افتتاح اشغاله بعد زوال اليوم الاربعاء.

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