الحوز: السلطات تحجز سيارة جمعية والسكان يطالبون بتوفير النقل

2022-11-16 / 13:55
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

راسلت ساكنة دوار تالزكي بجماعة زرقطن إقليم الحوز، عامل الإقليم بشأن حجز السلطات لسيارة نقل تابعة لجمعية، مستنكرين في الان نفسه ما وصفوه في رسالة لهم بالتحامل الذي تشنه نقابة لأرباب سيارات الاجرة ضد مصالحهم وقضاء مآربهم ، حيث قامت النقابة وفق بلاغ توصلت به جريدتنا الى مراسلة السلطات الوصية لحجز سيارة في ملك جمعية أهل الخير للتنمية القروية .

وأردف احد ساكنة المنطقة، ان الساكنة ضد القانون، وكشف نفس المصدر جشع مهنيي النقل المزدوج الذين يطالبون بتسعيرة قد تبدو ليست في متناول اهل المدن فما بالك بساكنة هذه المداشر الجبلية ، التي تصارع لأجل لقمة العيش وتدريس فلذات كبدها ، فبين الدوار وايت اورير أي على بعد مسافة حوالي 17 كلم قد تصل التعريفة ل70 درهم أو اكثر إن كانت هناك حمولة كيس قنينة غاز او غيره ، علاوة على أن أغلب حافلات النقل المزدوج يرفضون الوصول للدوار متعذرين بوعورة التضاريس ، وضعية بحسب نفس المصدر دفع بالجمعية بعد نقاش مستفيض مع الساكنة ومساهمة الجميع ، تم اقتناء سيارة بثمن رمزي للبعض واعفاء كلي للاسر المعوزة ، بادرة لقيت استحسان جل الساكنة، لنفاجئ ببلاغ النقابة الذي اتهم الجمعية بضبابية المداخيل وخدمة اجندات معينة ، في حين يقول نفس المتحدث أن الجمعية تسير بأهداف نبيلة والدافع الذي يدفع اعضاءها لهذا الاعمال الاجتماعية والتضامنسى هو الانتماء لهذه المنطقة .

وأردف المتحدث أن قائد منطقة زرقطن بنفسه ينكب على البحث عن حلول للساكنة والسهر على توفير جل أجواء التنقل المريح ، في حين أن نقابة عكس ذلك تقف ضد جمعية هدفها الاسمى خدمة المواطن وفك العزلة عن الساكنة .

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