تيزنيت: إدانة فايسبوكي بالحبس بعد إلتقاطه صور لفتاة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت ابتدائية تزنيت في حق شاب ” فايسبوكي ” بالحبس شهرين نافذة و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تهديده لفتاة بنشر صور حميمية لها، محاولاً ابتزازها، كما قضت نفس الهيئة القضائية بمصادرة الهاتفين لفائدة الأملاك المخزنية، وإتلاف القرص المدمج.

ووتعود فصول القضية إلى الشهر الماضي، عندما تعرضت الضحية للتهديد بصور حميمة لها من طرف المتهم.

حيث تابعته المحكمة بتهمة التقاط صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص بشكل متعمد دون موافقته والتحريض على الفساد.

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