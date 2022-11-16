تيزنيت: إدانة فايسبوكي بالحبس بعد إلتقاطه صور لفتاة

2022-11-16 / 13:25
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

قضت ابتدائية تزنيت في حق شاب ” فايسبوكي ” بالحبس شهرين نافذة و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تهديده لفتاة بنشر صور حميمية لها، محاولاً ابتزازها، كما قضت نفس الهيئة القضائية بمصادرة الهاتفين لفائدة الأملاك المخزنية، وإتلاف القرص المدمج.

ووتعود فصول القضية إلى الشهر الماضي، عندما تعرضت الضحية للتهديد بصور حميمة لها من طرف المتهم.

حيث تابعته المحكمة بتهمة التقاط صور شخص أثناء تواجده في مكان خاص بشكل متعمد دون موافقته والتحريض على الفساد.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مراكش: إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي الأول للحد من المخاطر الصحية

مراكش: إنطلاق فعاليات المؤتمر الافريقي الأول للحد من المخاطر…

2022-11-16 / 14:58
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-11-16 / 14:28
Photo of جرسيف : غياب الملاعب الرياضية ببعض المؤسسات التعليمية يؤزم وضعية التلاميذ

جرسيف : غياب الملاعب الرياضية ببعض المؤسسات التعليمية يؤزم…

2022-11-16 / 14:10
Photo of الحوز: السلطات تحجز سيارة جمعية والسكان يطالبون بتوفير النقل

الحوز: السلطات تحجز سيارة جمعية والسكان يطالبون بتوفير النقل

2022-11-16 / 13:55
Photo of بركة: المملكة تولي أهمية بالغة للتخفيف من التغيرات المناخية

بركة: المملكة تولي أهمية بالغة للتخفيف من التغيرات المناخية

2022-11-16 / 13:50
Photo of وزارة الاقتصاد تنشر ميزانية المواطن في قانون مالية 2023

وزارة الاقتصاد تنشر ميزانية المواطن في قانون مالية 2023

2022-11-16 / 11:39
Photo of نشرة إنذارية: أمطار قوية اليوم الأربعاء بهذه المدن

نشرة إنذارية: أمطار قوية اليوم الأربعاء بهذه المدن

2022-11-16 / 11:07
Photo of الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لإيقاف جانح هاجم شرطي بسلاح أبيض

الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لإيقاف جانح هاجم شرطي بسلاح…

2022-11-16 / 10:41
Photo of “أكديطال” تواصل توسعها.. الدكتور طالب يدشن أضخم مصحة للتخصصات بأسفي

“أكديطال” تواصل توسعها.. الدكتور طالب يدشن أضخم مصحة للتخصصات…

2022-11-16 / 10:21
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة ب 4 مدن

الحموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة ب 4 مدن

2022-11-16 / 10:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق