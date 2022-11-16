لابورتا: برشلونة لن يستطيع التعاقد مع لاعبين جدد

هبة بريس - وكالات

كشف جوان لابورتا رئيس برشلونة مساء الثلاثاء أن ناديه لن يستطيع ضم لاعبين جدد في يناير المقبل بسبب لوائح اللعب المالي النظيف لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وأوضح لابورتا أن الوضع المالي لبرشلونة جيد مع توقعات بتحقيق إيرادات تصل إلى 1.23 مليار يورو هذا الموسم بينما من المتوقع أن تبلغ الأرباح 274 مليون يورو.

وأبلغ لابورتا وكالة الأنباء الإسبانية: كان علينا القيام بتوازن وهي عمليات اقتصادية لإنقاذ النادي من الضياع، النادي تعافى

من الناحية الاقتصادية في الوقت الحالي، لكن بالرغم من ذلك فلن نتمكن من ضم لاعبين جدد بسبب لوائح اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.

وأضاف: نحن وعدة أندية أخرى في الدوري نحاول إقناع الرابطة بأن تتمتع بمرونة أكبر والسماح لنا بطرق أخرى من التفسيرات التي يمكن أن تجعل برشلونة أكثر قوة.

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