“لوسيور كريسطال” تتوغل في إفريقيا و تطلق خط إنتاج جديد للصابون في السنغال

هبة بريس من دكار

في إطار الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية استجابة للتوجيهات الملكية السامية من خلال الانفتاح المغربي على دول قارة إفريقيا، سارت مجموعة “لوسيور كريسطال” في ذات المنحى عبر اسثتمار مهم في دولة السنغال.

و في هذا الصدد، أقدمت مجموعة “لوسيور كريسطال” والشركة التابعة لها، OLEOSEN، على إطلاق وحدة صناعية جديدة متخصصة في صناعة الصابون بدولة السنغال.

و يأتي إطلاق خط الإنتاج الجديد بقلب القارة السمراء في خضم التطوير في القدرات الإنتاجية للسوق المحلي والدول المجاورة و هو ما يجسد بالأساس طموح وإرادة لوسيور كريسطال في تسريع تطورها داخل القارة الإفريقية، بما يتماشى مع أولوياتها الإستراتيجية وأولويات مجموعة أفريل.

و على هامش حفل تدشين الخط الإنتاجي الجديد للمجموعة بدولة السنغال، أكد إبراهيم العروي، المدير العام لشركة لوسيور كريسطال بأن تطوير المجموعة على المستوى الدولي من أحد أبرز الركائز التي يعتمد عليها ورش إعادة الهيكلة الاستراتيجية.

و أضاف المدير العام لمجموعة لوسيور كريسطال أنه و بالإضافة إلى إنتاج الزيوت، الذي يشكل جوهر عمل المجموعة، تطمح الأخيرة أيضا إلى التطور في خبراتها التاريخية الأخرى، وصناعة الصابون هي واحدة من ضمن هذه الخبرات.

كو زاد ذات المسؤول قائلا بأن افتتاح هذه الوحدة الصناعية الجديدة في داكار ستمكن بكل تأكيد من تلبية الطلب المتزايد للسوق السنغالي، وستمكن أيضًا من الاستفادة من الموقع الإقليمي الإستراتيجي للبلاد وكذا من الأصول اللوجستية التي تتمتع بها للتصدير إلى الأسواق الجديدة التي تستهدفها المجموعة مثل مالي وغينيا وبوركينا فاسو.

و في ذات الإطار، صرح ديزيري ويدراوجو، المدير العام لـ OLEOSEN قائلا: “باعتبارها فاعلا رئيسيا داخل السوق السنغالي، تساهم شركتنا في خلق قيمة مضافة حقيقية لاقتصاد البلاد، كما أن الشركة تلعب دورا محوريا فيما يخص إشعاع مساهمينا المرجعيين في إفريقيا”.

و أشار ممثل شركة oleosen بأن الأخيرة تتوفر على ميزة أساسية وجوهرية وهي القدرة على الاعتماد على فريق موهوب من النساء والرجال الذين سيكونون قادرين على تطوير عروضها التجارية محليًا بما يتوافق مع توقعات هذه الأسواق الجديدة.

بدوره، اعتبر ستيفان ييرلس، السكرتير العام لمجموعة أفريل، هذا الانتشار الواسع النطاق في السنغال هو مثال صريح على التعاون الناجح، مضيفا بأنه بمثابة تجسيد جديد للطموحات المشتركة في القارة الإفريقية.

و أضاف ذات المتحدث: “عقب هذا النجاح الكبير الذي حققته على المستوى السوق الوطنية، ستواصل شركة OLEOSEN الاضطلاع بدورها المحوري كبوابة لمنطقة UEMOA (الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا)، وهكذا ستقدم لوسيور كريسطال، نقطة انطلاق حقيقية للنمو نحو بلدان جديدة، بما يتماشى مع رغبتنا في تعزيز نهجنا المشترك لتحقيق السيادة الغذائية في أفريقيا”.

و تتوفر هذه الوحدة الصناعية على خط إنتاج يستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويجمع ما بين الآداء والقوة، وتبلغ طاقته الإنتاجية ما يزيد عن 30000 طن من الصابون سنويًا.

و ستمكن هذه الوحدة الصناعية الجديدة كذلك من خلق 115 فرصة شغل لفائدة سكان المناطق المجاورة لدكار، كما سيتم أيضا توظيف المئات من الأشخاص الآخرون في وقت لاحق من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للوحدة الصناعية.

و قد تم إسناد مهمة وأشغال الهندسة المدنية لبناء المصنع إلى شركات محلية معترف بخبرتها الفنية وبامتثالها لمعايير الصحة والسلامة المهنية

كما تم تسليم المشروع في الموعد المحدد، لينطلق بشكل فعلي في سنة 2022، على الرغم من العديد من التحديات والاضطرابات والقيود المرتبطة بالسياق الصحي لكوفيد-19، و قد كلف المشروع في مجمله غلافا استثماريا تفوق قيمته 65 مليون درهما (6 ملايين أورو).

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