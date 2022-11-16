بايدن: الانفجار في بولندا نجم عن صاروخ أوكراني

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة “رويترز” نقلاً عن مصدر في الحلف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ حلف شمال الأطلسي وشركاء مجموعة السبع أن الانفجار في بولندا كان نتيجة لعمل الدفاع الجوي الأوكراني.

وقال المصدر إن “بايدن أبلغ شركاء مجموعة السبع والناتو أن الانفجار في بولندا نجم عن صاروخ دفاع جوي أوكراني”.

هذا أفادت وسائل الإعلام البولندية، مساء 15 نوفمبر، بسقوط صاروخين على أراضي بولندا – في مقاطعة لوبلان على الحدود مع أوكرانيا، قُتل شخصان.

وذكرت وزارة خارجية الجمهورية أن الصاروخ الذي سقط في بولندا روسي الصنع.

وأشار الرئيس البولندي أندريه دودا إلى أن وارسو ليس لديها معلومات دقيقة عن الصواريخ التي سقطت على أراضي الجمهورية.

و في صباح يوم 16 نوفمبر، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى اجتماع طارئ لزعماء دول مجموعة السبع ودول الناتو، الذين شاركوا مثله في قمة مجموعة العشرين في بالي.

ونتيجة لذلك، قال إن المعلومات الأولية تدحض حقيقة أن الصاروخ الذي سقط في بولندا كان قادمًا من روسيا.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، لم تكن هناك ضربات على أهداف بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية في ذلك اليوم، والصور المنشورة لبعض الحطام لا علاقة لها بالأسلحة الروسية.

ولفتت الوزارة إلى أن جميع تصريحات وسائل الإعلام البولندية حول السقوط المزعوم لصواريخ “روسية” هي استفزاز متعمد بغرض التصعيد.

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