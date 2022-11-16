تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة إنذارية: أمطار قوية اليوم الأربعاء بهذه المدن

2022-11-16 / 11:07
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية، من 20 إلى 40 ميليمترا، مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هذه الأمطار ستهم كلا من طنجة أصيلة، والفحص أنجرة، والمضيق الفنيدق.

وأضافت أن هذه التساقطات القوية منتظرة، اليوم الأربعاء، من الصباح إلى غاية السادسة مساء.

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‫2 تعليقات

  2. اسال الله ان يتم الغاء النشرة الجوية..والابتعاد عن التدخل في اشياء بعييييييييدة كل البعد عن مداركهم وعقولهم..

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