الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لإيقاف جانح هاجم شرطي بسلاح أبيض

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، مساء أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قويتين وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة تلبس بترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة بالقرب من منزله بحي “المرس” بمدينة قلعة السراغنة، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض وأصاب موظف شرطة بجروح على مستوى يده، الأمر الذي اضطر مفتش الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين لتفادي الخطر الناجم عن هذا الاعتداء.

وقد مكن هذا التدخل الأمني من تحييد الخطر الناجم عن المشتبه فيه وتوقيفه وحجز السلاح الأبيض المستخدم من قبله، كما مكنت عملية التفتيش والجس الوقائي التي أخضع لها عن حجز مجموعة من صفائح مخدر الشيرا و11 لترا من مسكر ماء الحياة المعدة للترويج.

وقد تم نقل موظف الشرطة المصاب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، فيما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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