الجماهير المغربية تشرع في التوافد على قطر وسط توقعات بحضور قياسي

هبة بريس ـ رياضة

أيام معدودة على رؤوس الأصابع تلك التي باتت تفصل المنتخب المغربي على موعد أول مباراة له في مونديال قطر، و هو ما دفع عددا من الجماهير المغربية للشروع في الاستعدادات الخاصة بهذا الحدث العالمي.

و بدأت أفواج الجماهير المغربية تتقاطر تباعا على قطر، سواءا من أرض الوطن أو الجالية المغربية المقيمة في دول عدة و خاصة أوروبا و أمريكا.

و بثت الجماهير المغربية المقيمة في دولة قطر و المدعمة بمغاربة الخليج و خاصة الإمارات و السعودية الذين حلوا مبكرا لقطر، الحماس في شوارع الدوحة حاملين الرايات الحمراء بنجمتها الخضراء و مرتدين أقمصة أسود الأطلس و مرددين شعارات و أهازيج حماسية.

و يتوقع أن يحقق الحضور الجماهيري المغربي في مونديال قطر رقما قياسيا على غرار مونديال روسيا خاصة في ظل التسهيلات التي قدمتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنسيق و تعاون مع عدد من شركائها و في مقدمتهم الخطوط الملكية المغربية.

*الصورة من الأرشيف

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