الحموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة ب 4 مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط وأسفي ومراكش وأكادير.
وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس قسم بمديرية التجهيز والميزانية، ورئيس لفرقة تفكيك المتفجرات بولاية أمن مراكش، فضلا عن رئيس فرقة بالمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بمدينة أسفي.
كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسين للهيئة الحضرية بكل من مطار أكادير المسيرة والميناء البحري بنفس المدينة، علاوة على تعيين إطار أمني على رأس فرقة الخيالة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
12 تعليقات
الرجل المناسب في المكان المناسب حفظك الله ورعاك وسدد خطاك..
السيد عبد اللطيف حموشي عنوان الكفاءة المهنية و النزاهة وحب الوطن..
مسؤول امني رفيع المستوى يعمل جاهدا على أمن و سلامة هذا البلد الحبيب ..
تحية وتقدير لهذا الرجل العظيم والمسؤولية التي انيطت به ..
يجب الاهتمام والعناية الكاملة وتحسين اوضاع كافة مكونين وعناصر جهاز الامن الوطني..
السيد الحموشي مفخرة الوطن للامن الداخلي والخارجي وهذا يزعج الأعداء ..
ويبقى السيد الحموشي مثال للمسؤول النزيه والوطني الشريف رجل من راجالات الدولة وفقه الله لخدمة هذا الوطن..
نجاحات المؤسسة الامنية مشهود لها تاريخيا وعلى الصعيد الدولي..
تحية صادقة للسيد عبد اللطيف حموشي على كل المجهودات المبذولة..
كل الاحترام والتقدير للأجهزة الأمنية ولا عزاء للحاقدين ..
انها مبادرة شجاعة ذات بعد ايجابي بتغيير مسؤولين باخرين من اطر ذات كفاءات ومهنية عالية التكوين لضخ دماء جديدة من اجل تحسين جودة العمل بالمرافق العمومية وتبسيط المساطر انها مجهوذات محمودة وطيبة يشكر عليها السيد الحموشي المدير العام للأمن الوطني اتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه شرطي سابق
اللهم احفظ بلدنا آمنا مطمئنا تحت حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.واحفظ عناصر الأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية