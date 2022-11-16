الحموشي يؤشر على تعيينات أمنية جديدة ب 4 مدن

هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن الرباط وأسفي ومراكش وأكادير.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ستة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس قسم بمديرية التجهيز والميزانية، ورئيس لفرقة تفكيك المتفجرات بولاية أمن مراكش، فضلا عن رئيس فرقة بالمصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بمدينة أسفي.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة أخرى للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسين للهيئة الحضرية بكل من مطار أكادير المسيرة والميناء البحري بنفس المدينة، علاوة على تعيين إطار أمني على رأس فرقة الخيالة بالأمن الإقليمي بمدينة أسفي.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5