طقس الأربعاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-16 / 09:11
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تهم أمطار متفرقة منطقة طنجة واللوكوس، مع تشكل بعض الكتل الضبابية قرب السواحل الوسطى.

وسيكون الطقس حارا نسبيا بالمناطق الجنوبية، مع تناثر حبات من الغبار جنوب الأقاليم الصحراوية، فضلا عن هبوب رياح محليا قوية نوعا ما بكل من المنطقة الشرقية، والريف، والأطلس المتوسط ومنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 07 و13 درجة بالريف، والهضاب العليا الشرقية والجنوب-الشرقي، فيما ستكون ما بين 19 و24 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 13 و19 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض شمال البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.

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