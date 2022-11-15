3 منتخبات يرشحها ميسي للتتويج بكأس العالم في قطر

هبة بريس _ رياضة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المنتخبات التي يرشحها للتتويج ببطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر الحالي و18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال ميسي في مقابلة مع الموقع الرسمي لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم: “منتخبات البرازيل، وفرنسا، وإنجلترا، أعلى نسبيا من باقي المنتخبات المشاركة في المونديال”.

وأضاف “البرغوث” الأرجنتيني: “لدينا آمال كبيرة. منتخب الأرجنتين فريق مميز ويؤدي بحماس، لكن علينا أن نتعامل مع الأمور بشكل تدريجي”.

وحذر قائد منتخب الأرجنتين من أن “دور المجموعات في كأس العالم لا يعدّ سهلا على الإطلاق”.

وتستعد الأرجنتين لخوض نهائيات مونديال قطر، حيث تستهل مبارياتها في البطولة بمواجهة السعودية ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضا بولندا والمكسيك.

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