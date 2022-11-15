” البلوكاج” يتواصل و ينذر بحل المجلس الجماعي لمكناس

2022-11-15 / 22:49
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هبة بريس - مكناس

يتواصل البلوكاج بجماعة مكناس بسبب عدم تمرير ميزانية السنة المقبلة 2023 اليوم الثلاثاء , وباقي النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة ودورات سابقة والمتكررة، حيث رفض أعضاء مجلس جماعة مكناس، التصويت على مشروع ميزانية 2023، سواء من الأغلبية أو المعارضة”، وكانت دورة اليوم تسير من النائب الأول للجلسة الذي رفض بدوره تمرير ميزانية 2023 بداعي ليس له الحق بتمريرها حسب مصظر ” هبة بريس “، حيث عرفت الدورة نقاشات حادة بين الطرفين .

وأكدت مصادرنا ، أن أغلب المصالح والمشاريع التي تشرف عليها الجماعة، متوقفة، بسبب البلوكاج الحاصل من المعارضة والأغلبية كونهم لا تهمهم هموم ساكنة مكناس منهم من رفض هذا البلوكاج .

هذا و يشهد المجلس الجماعي لمكناس خلافات بين الرئيس والأغلبية المعارضة ، والسبب حسب متحدث ل ” هبة بريس ” داك شي غريب لطلبو من الرئيس، حيث أدى ذلك يضيف ذات المتحدث، أن الجماعة تعيش على وقع البلوكاج منذ سنة انعكست على السير العادي للمجلس وأثرت على انتظارات الساكنة لتنمية العاصمة الاسماعلية التي لازالت تئن تحت وطأة التهميش والفقر.
إلى ذلك، وجه عدد من ساكنة العاصمة الاسماعلية ، رسالة مفتوحة، إلى وزارة الداخلية، يسائلونهم، عن أسباب “البلوكاج” الذي تعرفه الجماعة، مع تحديد من يتحمل مسؤولية ضياع مصالح المدينة والمواطنين، و مطالبهم بفتح تحقيق في المشاريع السابقة تهم ملفات التعمير وإيفاذ لجنة لذلك حسب تعبيرهم ليتبين الخيط الأسود من الأبيض .

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‫6 تعليقات

  3. مع ان الخطب الملكية توجهاتها وتوجيهاتها واضحة جدا فبعض المسؤولين لا سماحهم الله يسبحون ضدد التيار.

  5. عمر المغرب ميكساب الصحة ،حتى تنقارض عائلات بنجلون ،بنشقرون، بناني …

  6. أكبر عدو للنظام المغربي ولأمننا الداخلي هو الفساد ورموزه ، مزال البوليزاريو خونة باينين وقادر الشعب والمؤسسات يواجهم بكل القوة اللازمة ، ولكن الاخطر منهم هو الفساد الدودة الخطيرة او الورم الخطير الذي ينهش الجسم من الداخل.

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