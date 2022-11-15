“أسود الأطلس” يجرون ثاني حصة تدريبية بقطر

2022-11-15 / 21:56
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هبة بريس _ رياضة

أجرى المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء 15 نونبر ثاني حصة تدريبية بمدينة الدوحة استعدادا للمشاركته في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر 2022.

وركز وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم، والتي اقيمت على ارضية ملعب عبد الله بن خليفة على الجانب التقني والبدني.

وجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني سيخوض يوم الخميس المقبل، مباراة ودية ستجمعه بمنتخب جورجيا، وذلك بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي( الخامسة بالتوقيت المغربي).

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‫5 تعليقات

  2. فلوس الزيادة فالمازوط والزيت والسكر والبوطة….. لي خرجت من ضهر الدرويش ها فين كتمشي الله ياخد شي الحق وصافي

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