فيفا يعلن عن أغنية جديدة لمونديال قطر

2022-11-15 / 21:50
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هبة بريس _ القسم الفني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن إصدار الأغنية المُنفردة الجديدة لكأس العالم قطر 2022، تحمل عنوان “Tukoh Taka” وذلك يوم الجمعة المقبل في 18 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

والأغنية الجديدة ستجمع ثلاثة نجوم عالميين من حول العالم هم نيكي ميناج، مالوما وميريام فارس، الذين يوحدون ثقافاتهم المتنوعة من خلال أغنية جماهيرية من إنتاج يونيفرسال آرابيك ميوزيك.

و”توكو تاكا” هي الأغنية الرسمية لمهرجان فيفا الرسمي للمُشجعين وهي مدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية الرسمية الخاصة بكأس العالم قطر.

ينتظر مشجعو الفيفا هذا الإصدار بعد الإعلانات الترويجية التي تمّ نشرها طوال الأسبوع الماضي عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتدخل أغنية “توكو تاكا” تاريخ الموسيقى لكونها أول أغنية خاصة بكأس العالم تجمع اللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية.

وتترجم الأغنية تعاونا مميزا جدا بين كل من النجوم نيكي ميناج ومالوما وميرام فارس الذين يغنون معا بهدف جمع المعجبين من كافة أنحاء العالم للاحتفال سويا.

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