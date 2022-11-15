مص_رع جندي وإصابات في حادثة سير بين مكناس و الحاجب

هبة بريس _ ع محياوي

لقي جندي مصرعه على الفور وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يوم أمس الإثنين، اثر حادثة سير وصفت بالخطيرة، بالطريق السيار بين مدينتي مكناس والحاجب حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين، مما أدى إلى مصرع الجندي على الفور، فيما أصيب إثنان من مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم صوب مستشفى مولاي اسماعيل العسكري ، فيما نقل سائق السيارة الأخرى إلى مستشفى الأمير مولاي الحسن.

الحادث وحسب ذات المصدر، استنفر مختلف السلطات المحلية و الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث هرعوا إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث .

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