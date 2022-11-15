سيارة اسعاف

مص_رع جندي وإصابات في حادثة سير بين مكناس و الحاجب

2022-11-15 / 19:57
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هبة بريس _ ع محياوي

لقي جندي مصرعه على الفور وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، يوم أمس الإثنين، اثر حادثة سير وصفت بالخطيرة، بالطريق السيار بين مدينتي مكناس والحاجب حسب مصدر هبة بريس.

و أضاف ذات المصدر، أن الحادث وقع نتيجة اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين، مما أدى إلى مصرع الجندي على الفور، فيما أصيب إثنان من مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم صوب مستشفى مولاي اسماعيل العسكري ، فيما نقل سائق السيارة الأخرى إلى مستشفى الأمير مولاي الحسن.

الحادث وحسب ذات المصدر، استنفر مختلف السلطات المحلية و الدرك الملكي والوقاية المدنية، حيث هرعوا إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما قامت عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث .

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‫11 تعليقات

  3. اللهما الرزق اهله الصبر. وتغمده في رحمتك من صالحين وشفاء للباقيين

  6. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم البقاء لله وحده اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

  9. البقاء لله الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته للفقيد الرحمه والمغفره

  10. الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه واسكنه فسيح جناته عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم

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