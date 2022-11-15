قرار منع بيع الأبقار الحلوب يفتح النقاش داخل البرلمان
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتراجع عن قرار الحكومة منع بيع الأبقار للذبح، من أجل الحفاظ على الأبقار الحلوب في ظل الأزمة التي يعرفها القطاع بسبب الجفاف.
وسجل النواب المنتمون لمختلف الفرق النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القرار الذي جاء مفاجئا خلف صدمة كبيرة لدى الفلاحين، لا سيما الصغار منهم الذين وجدوا أنفسهم في أوضاع صعبة بعد أشهر من تسمين الأبقار الذي كلفهم غاليا في ظل ارتفاع أثمان الأعلاف، بحسب ما ذكر موقع “اليوم 24″ المغربي”.
وحذر النواب من أن قرار منع بيع أبقار التسمين في الأسواق سيدفع إلى انتشار الذبح السري في مختلف جهات المملكة.
وردا على هذا الموضوع، أكد وزير الفلاحة محمد صديقي، أن هذا القرار جاء للمحافظة على قطيع الأبقار الحلوب، مذكرا بأن الدولة كانت قدمت دعما للفلاحين عن كل بقرة قدره 4000 درهم.
وقال صديقي، إن الأبقار المعنية تشكل رأس مال “ومايمكنش ناكلو رأس المال”، مؤكدا أن الدولة تقوم بتقديم عدد من أنواع الدعم لمنتجي الحليب للحفاظ على هذه الأبقار، لا سيما دعم الشعير والأعلاف المركبة.
12 تعليقات
واش خرجوا شي قانون هاد الناس. واقيلة اخنوش عندو شي كوارة ديول العجول هههه
الله اجيب الرحمة
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
سوف يتم قتل الكساب وتصفيته وذلك باستراد اللحوم الحمراء وحتى الدجاج المذبوح
كيحلو ازمة بازمة كبر منها
دابا اللحم غيولي ب 150 درهم و غادي يطلع معاه الدجاج لواحد 40 درهم
نحن نجني ثمار المخطط الاسود
مزين هاد شي ليدارت الحكومة ولاكين خاصها داعم العلاف حيت الكساب معندو ميواكل هداك شي ليخلا لكسيبا قتقال
فلاح في خبر كان انا لله وإن إليه راجعون
اللحم وصل تمانين درهم .مقابل المواطن البسيط يشتغل طول اليوم بمبلغ سبعين درهم.
بعد فشله في السيطرة على البوطوارات هاهو ينتهج سياسة أخرى مادمت قرارات سلطوية في يده
عند الله كلشي غادي يتحاسب
اخنوش راك قهرتي لبلاد والعباد الله ياخد فيك اللحق
حسبنا الله ونعم الوكيل في اخنوش وحكومته
ربما يريدون ذبح الخيل بدل البقر هههه
الذي يجب هو تزويد الفلاح بالبقر الحلوب الممتازة مجانا وتزويده بالأعلاف مجانا في هذا الوقت الصعب الذي يعاني منه الفلاح