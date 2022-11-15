لاعب ريال مدريد يخصص أرباح كأس العالم لعلاج 11 طفلا

2022-11-15 / 18:19
6
هبة بريس _ رياضة

قرر نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، أنطونيو روديغر، التبرع بجميع الأموال التي سيجنيها في كأس العالم “قطر 2022″، لتمويل عمليات جراحية لصالح 11 طفلًا يعانون من مرض خلقي شائع في مسقط رأسه بسيراليون.

وقال روديغر في زيارة سابقة لمسقط رأسه: “من المؤلم أن نرى الظروف التي ينشأ فيها الأطفال في سيراليون. في ألمانيا، أتيحت لي الفرص التي حرم منها الكثير من الناس في سيراليون، وأنا ممتن لذلك وأقدر بشدة الوضع المتميز الذي أجد نفسي فيه”.

وتابع روديغر القول عن حملاته الخيرية: “المساعدة هنا هي مسألة شرف بالنسبة لي، وأود تنفيذها. هناك العديد من المشاريع الأخرى التي سأقوم بها مع عائلتي في سيراليون مستقبلًا”.

ويقوم روديغر سنويًا بسلسلة من التبرعات بالتعاون مع منظمة المساعدات الألمانية “BigShoe”، حيث تكلف بالكثير من العلاجات لفائدة أطفال منطقة “Lunsar” التي تنحدر منها والدته بسيراليون.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 3 منتخبات يرشحها ميسي للتتويج بكأس العالم في قطر

3 منتخبات يرشحها ميسي للتتويج بكأس العالم في قطر

2022-11-15 / 23:24
Photo of البرنامج الكامل لمباريات مونديال قطر 2022

البرنامج الكامل لمباريات مونديال قطر 2022

2022-11-15 / 22:06
Photo of “أسود الأطلس” يجرون ثاني حصة تدريبية بقطر

“أسود الأطلس” يجرون ثاني حصة تدريبية بقطر

2022-11-15 / 21:56
Photo of حكيمي: “سنبذل قصارى جهدنا لتشريف بلادنا” في المونديال

حكيمي: “سنبذل قصارى جهدنا لتشريف بلادنا” في المونديال

2022-11-15 / 17:43
Photo of الكاف: تأجيل إجراء قرعتي دوري الأبطال و الكاف إلى موعد لاحق

الكاف: تأجيل إجراء قرعتي دوري الأبطال و الكاف إلى…

2022-11-15 / 16:56
Photo of أخنوش: أحيي الأداء الرائع للاعبات الجيش الملكي

أخنوش: أحيي الأداء الرائع للاعبات الجيش الملكي

2022-11-15 / 13:50
Photo of إطلاق دليل رسمي لجمهور المونديال عبر الهواتف النقالة

إطلاق دليل رسمي لجمهور المونديال عبر الهواتف النقالة

2022-11-14 / 22:59
Photo of مونديال قطر.. منتخب “نسور قرطاج” يصل إلى الدوحة

مونديال قطر.. منتخب “نسور قرطاج” يصل إلى الدوحة

2022-11-14 / 18:21
Photo of نادي مارسيليا: حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى

نادي مارسيليا: حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته…

2022-11-14 / 15:19
Photo of مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

2022-11-14 / 13:29

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق