لاعب ريال مدريد يخصص أرباح كأس العالم لعلاج 11 طفلا

هبة بريس _ رياضة

قرر نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، أنطونيو روديغر، التبرع بجميع الأموال التي سيجنيها في كأس العالم “قطر 2022″، لتمويل عمليات جراحية لصالح 11 طفلًا يعانون من مرض خلقي شائع في مسقط رأسه بسيراليون.

وقال روديغر في زيارة سابقة لمسقط رأسه: “من المؤلم أن نرى الظروف التي ينشأ فيها الأطفال في سيراليون. في ألمانيا، أتيحت لي الفرص التي حرم منها الكثير من الناس في سيراليون، وأنا ممتن لذلك وأقدر بشدة الوضع المتميز الذي أجد نفسي فيه”.

وتابع روديغر القول عن حملاته الخيرية: “المساعدة هنا هي مسألة شرف بالنسبة لي، وأود تنفيذها. هناك العديد من المشاريع الأخرى التي سأقوم بها مع عائلتي في سيراليون مستقبلًا”.

ويقوم روديغر سنويًا بسلسلة من التبرعات بالتعاون مع منظمة المساعدات الألمانية “BigShoe”، حيث تكلف بالكثير من العلاجات لفائدة أطفال منطقة “Lunsar” التي تنحدر منها والدته بسيراليون.

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