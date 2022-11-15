رئيسة الجمعية الوطنية لسلوفينيا تبرز الدور البناء للمغرب قاريا

هبة بريس

أبرزت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا، أورشكا كلاكوشار زوبانشيش، اليوم الثلاثاء بالرباط، الدور البناء الذي يضطلع به المغرب على المستوى القاري.

ونوهت السيدة كلاكوشار زوبانشيش، في تصريح للصحافة، عقب مباحثاتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، بالعمل الذي يقوم به المغرب من أجل “بناء عالم أفضل ليس فقط في منطقته، إنما في نطاق أوسع”.

كما أبرزت المسؤولة السلوفينية الدينامية التنموية التي يعرفها المغرب، مؤكدة على رغبة بلادها في تعزيز تعاونها مع المملكة.

وقالت “إننا نقدر التنمية، التي حققها المغرب بفضل اسراتيجياته وسياسته الطاقية، لاسيما ما يتعلق بأنظمة الطاقة الشمسية، ونتطلع حقا إلى التعاون مع المغرب لتقاسم خبراتنا”، مسجلة أن مباحثاتها مع السيد بوريطة تناولت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن برلماني البلدين سيعملان على إجراء مباحثات وتعزيز التبادلات وكذا الزيارات، بهدف المساهمة في توثيق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والإجتماعية والسياحية.

وأشادت المسؤولة السلوفينية، في هذا السياق، بمؤهلات المملكة باعتبارها وجهة تحظى بتقدير كبير من جانب السياح السلوفينيين.

وكانت السيدة كلاكوشار زوبانشيش، التي أجرت مباحثات مع رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، قد أعربت عن أملها في أن تشكل زيارتها “مقدمة لصداقة متينة بين المغرب وسلوفينيا”.

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