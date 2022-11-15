للمرة الثالثة.. ترامب يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسة

هبة بريس - وكالات

من المتوقّع أن يُعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميًا الثلاثاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، على الرغم من نتائج غير مرضية لحزبه في انتخابات منتصف الولاية وآخرها خسارة المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا.

واستدعى الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا، الصحافيين إلى قصره في فلوريدا من أجل “إعلان مهم جدًا” عند التاسعة من مساء الثلاثاء (02,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وترمب المعروف بتقلّب مواقفه قد يغيّر رأيه في اللحظة الأخيرة، غير أنه لم يخفِ في الأشهر الأخيرة رغبته في أن يترشح للرئاسة مجددًا في العام 2024.

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