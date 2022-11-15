للمرة الثالثة.. ترامب يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسة

2022-11-15 / 17:10
2
هبة بريس - وكالات

من المتوقّع أن يُعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب رسميًا الثلاثاء ترشّحه للانتخابات الرئاسية للعام 2024، على الرغم من نتائج غير مرضية لحزبه في انتخابات منتصف الولاية وآخرها خسارة المرشحة الجمهورية لمنصب حاكم ولاية أريزونا.

واستدعى الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا، الصحافيين إلى قصره في فلوريدا من أجل “إعلان مهم جدًا” عند التاسعة من مساء الثلاثاء (02,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء)، وفق ما نقلته “فرانس برس”.

وترمب المعروف بتقلّب مواقفه قد يغيّر رأيه في اللحظة الأخيرة، غير أنه لم يخفِ في الأشهر الأخيرة رغبته في أن يترشح للرئاسة مجددًا في العام 2024.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أعادوا بيع تذاكر “مباريات المونديال”.. إيقاف 3 أشخاص بقطر

أعادوا بيع تذاكر “مباريات المونديال”.. إيقاف 3 أشخاص بقطر

2022-11-15 / 16:11
Photo of الجزائر: السجن 15 سنة للمدير العام السابق لمجمع “سوناطراك”

الجزائر: السجن 15 سنة للمدير العام السابق لمجمع “سوناطراك”

2022-11-15 / 14:31
Photo of بعد اتفاق “الحضانة”.. بيكيه وشاكيرا يتفقان على بيع “أغلى الممتلكات”

بعد اتفاق “الحضانة”.. بيكيه وشاكيرا يتفقان على بيع “أغلى…

2022-11-15 / 12:58
Photo of “كوب 27” .. إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة في إفريقيا

“كوب 27” .. إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة في…

2022-11-15 / 12:52
Photo of رئيس الفيفا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال المونديال

رئيس الفيفا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا…

2022-11-15 / 11:22
Photo of عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة.. والمغرب الخامس عربيا

عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة.. والمغرب الخامس…

2022-11-15 / 10:23
Photo of إجماع أطراف اتفاقية رامسار يحبط مشروعا جزائريا

إجماع أطراف اتفاقية رامسار يحبط مشروعا جزائريا

2022-11-15 / 09:58
Photo of زيلينسكي: نرغب بإنهاء الحرب فوراً

زيلينسكي: نرغب بإنهاء الحرب فوراً

2022-11-15 / 09:26
Photo of الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

2022-11-14 / 19:33
Photo of حزب العمال الكردستاني” ينفي أي دور له في تفجير إسطنبول

حزب العمال الكردستاني” ينفي أي دور له في تفجير…

2022-11-14 / 18:52

‫2 تعليقات

  1. انه الرجل المناسب في المكان المناسب السيد ترامب رحل بمعنى الكلمة كم احب امريكا الدولة الوحيدة في العالم الديموقراطية و السلمية تحيتي الى الشعب الامريكي الشقيق و الشعب اليهودي المغربي و الى حميع العالم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق