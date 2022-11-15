أعادوا بيع تذاكر “مباريات المونديال”.. إيقاف 3 أشخاص بقطر

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الداخلية القطرية إن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسيات مختلفة لقيامهم بإعادة بيع تذاكر بطولة كأس العالم (فيفا) قطر 2022™ خارج المنافذ الرسمية المحددة لذلك والمعتمدة من الفيفا والبلد المضيف.

وأوضحت الوزارة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها الرسمي ب(تويتر) أنه تم توقيف المعنيين بالامر بسبب مخالفتهم لنص المادة رقم (19) من القانون رقم (10) لسنة 2021 والتي تؤكد على أن “الفيفا يمتلك الحق المنفرد والحصري لإصدار وبيع وتوزيع التذاكر وبيعها، ولا يجوز إصدار، أو بيع، أو إعادة بيع ،أو إعادة توزيع أو تبادل التذاكر دون ترخيص من الفيفا أو من يفوضه”.

ودعت الجهات المعنية الجمهور إلى الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها والمنظمة لعملية إعادة بيع التذاكر تفاديا للعقوبات المنصوص عليها في المادة (38) / فقرة (2) من ذات القانون والتي تنص على أنه” يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسين ألف ريال كل من خالف حكم المادة (19) / فقرة ثانية) من هذا القانون، وتتعدد العقوبة بتعدد التذاكر محل المخالفة. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المواد المخالفة.

وقد تمت إحالة المتهمين ، بحسب وزارة الداخلية ، على الجهات المختصة لمباشرة إجراءاتها المتبعة في هذا الخصوص.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8