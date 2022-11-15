“البام” يشيد ب”الجهود الجبارة” للحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

2022-11-15 / 15:09
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هبة بريس - الرباط

عبر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن تقديره لحجم التحديات الاقتصادية الخارجية التي تضغط على البلاد والتي انعكست بشكل كبير على المعاش اليومي للمواطنات والمواطنين.

وأثنى المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، على الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

ودعا الحزب، الحكومة إلى تعزيز حماية السيادة الغذائية الوطنية من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والرفع من إيقاع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي سيلعب لامحالة دورا اجتماعيا أكثر فعالية، لاسيما في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة والمتقلبة التي يعيشها العالم بتداعياتها المتنوعة على المملكة المغربية.

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تعليق واحد

  1. علاش كيعطيو شي حاحة من جيوبهم ، ياك الفلوس فلوس الشعب خاص غير اللي يخدم بامانة

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