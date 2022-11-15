بنكيران: “أنا منزعج جدا من سب رئيس الحكومة.. وهادشي عيب وحشومة”

2022-11-15 / 14:05
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هبة بريس - الرباط

عبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، عن رفضه لإقدام بعض المواطنين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على مهاجمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال بنكيران في كلمته بلقاء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، “حنا معندنا حتى شي مشكل مع السيد رئيس الحكومة، كنشوف شي تعبيرات ففيديوهات وشي معيار ضدو عيب وحشومة تكون فالمغرب”.

وأضاف بنكيران قائلا “هادشي ورائه جهات وأشخاص معينون.. هذاك راه رئيس الحكومة ديال المملكه المغربية وعندو تعيين من جلالة الملك واذا المغاربة ممتافقينش عليه يقولوها ليه، ولا يديرو مظاهرة ووقفة احتجاجية ضدو، لكن عيب يسبوه ويشتموه ويشتمو ليه واليديه راه عيب هادشي اللي وصلو ليه المغاربة.”

وتابع زعيم “البيجيدي” بالقول “أنا منزعج جدا جدا من هادشي، حنا شعب خصنا ننتاقدو بطريقة معقولة لكن دون سب أو شتم .” وفق قوله

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‫4 تعليقات

  1. حتى انت تستحق اللعنات لأنه بسببك انت و تواطءك انت و تخاذلك أنت و نفاقك انا و جهلك انت يعيش المغاربة الآن أو غالبيتهم العظمى في أسوء سيناريو من الغلاء و سرقة قوتهم اليومي في تاريخ المغرب

  3. من يسب ويشتم هو ضعيف الحجج و الإقناع والمعرفة، و التافه الذي يظن أنه يعلم و هو لا يفقه شيئا.ويسمى هذا السلوك: الجهل المركب. ولكم في ذلك أحسن مثال من الجيران، فاعتبروا لكي لا تصبحوا أضحوكة.

  4. شكرا للسي بنكيران. يريد ان يشعل الفتيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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