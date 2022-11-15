عزيز أخنوش

أخنوش: أحيي الأداء الرائع للاعبات الجيش الملكي

2022-11-15 / 13:50
0
هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نادي الجيش الملكي النسوي، بمناسبة تتويجهن بلقب دوري أبطال افريقيا للسيدات.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قال أخنوش: “يسعدني أن أتوجه لكافة مكونات نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بأحر التهاني على فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022، الذي جرى تنظيم أطواره في بلادنا.

وأضاف “أحيي الأداء الرائع الذي أظهرته لاعبات الجيش الملكي في البطولة، وكذلك التطور الذي ما فتأت تعرفه كرة القدم النسوية الوطنية، بفضل العناية السامية لجلالة الملك نصره الله بهذه الرياضة.”

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إطلاق دليل رسمي لجمهور المونديال عبر الهواتف النقالة

إطلاق دليل رسمي لجمهور المونديال عبر الهواتف النقالة

2022-11-14 / 22:59
Photo of مونديال قطر.. منتخب “نسور قرطاج” يصل إلى الدوحة

مونديال قطر.. منتخب “نسور قرطاج” يصل إلى الدوحة

2022-11-14 / 18:21
Photo of نادي مارسيليا: حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته اليسرى

نادي مارسيليا: حارث يشكو من التواء في أربطة ركبته…

2022-11-14 / 15:19
Photo of مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

مونديال 2022.. الكشف عن تشكيلة المنتخب التونسي

2022-11-14 / 13:29
Photo of أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج دعواتكم

أب حارث : ابني يعيش وضعية نفسية صعبة ويحتاج…

2022-11-14 / 12:30
Photo of ليفاندوفسكي: اللعب مع ميسي “حلم أي مهاجم”

ليفاندوفسكي: اللعب مع ميسي “حلم أي مهاجم”

2022-11-14 / 12:14
Photo of مدرب فريق الجيش الملكي النسوي: التتويج القاري “حدث متميز”

مدرب فريق الجيش الملكي النسوي: التتويج القاري “حدث متميز”

2022-11-14 / 10:50
Photo of مونديال قطر.. مواصلة عملية المسح الأمني لتأمين الملاعب

مونديال قطر.. مواصلة عملية المسح الأمني لتأمين الملاعب

2022-11-14 / 10:29
Photo of رونالدو يفتح النار: مانشستر يونايتد خانني

رونالدو يفتح النار: مانشستر يونايتد خانني

2022-11-14 / 09:52
Photo of إصابة أمين حارث على مستوى الركبة وشكوك حول مشاركته في المونديال

إصابة أمين حارث على مستوى الركبة وشكوك حول مشاركته…

2022-11-13 / 22:40

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق