أخنوش: أحيي الأداء الرائع للاعبات الجيش الملكي

هبة بريس - الرباط

هنأ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نادي الجيش الملكي النسوي، بمناسبة تتويجهن بلقب دوري أبطال افريقيا للسيدات.

وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، قال أخنوش: “يسعدني أن أتوجه لكافة مكونات نادي الجيش الملكي لكرة القدم النسوية، بأحر التهاني على فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2022، الذي جرى تنظيم أطواره في بلادنا.

وأضاف “أحيي الأداء الرائع الذي أظهرته لاعبات الجيش الملكي في البطولة، وكذلك التطور الذي ما فتأت تعرفه كرة القدم النسوية الوطنية، بفضل العناية السامية لجلالة الملك نصره الله بهذه الرياضة.”

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