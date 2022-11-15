“للكليان فقط”.. بقالون يبيعون الحليب ب”المحسوبية والزبونية”

2022-11-15 / 13:22
1
هبة بريس - الرباط

لا حديث بين عدد من المغاربة سوى حول أزمة الحليب وندرته بمحلات البقالة والمراكز التجارية خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي هذا الصدد، كشف عدد من المواطنين، أنهم يحصلون طيلة الأيام الأخيرة على حاجياتهم من الحليب ب”الكوموند” من محلات البقالة.

وأضاف ذات المواطنون، أن غالبية البقالين أصبحوا يوزعون الحليب ب”المحسوبية” لزبنائهم، مطالبين ما وصفوهوم ب”الغرباء” باقتناء مواغذائية أخرى شريطة بيع الحليب لهم.

من جهتهم، أكد عدد من أصحاب محلات البقالة النقص في هذا المنتوج، لافتين أن الكميات التي كانوا يحصلون عليها تراجعت، ومضيفين أن شركات الحليب أصبحت تفرض عليهم الحصول على كمية محدودة.

هذا ويشار الى أن الحكومة ربطت نقص الحليب بمجموعة من العناصر تتضمن عوامل موسمية.

واتخذت الوزارة المعنية عدد من الإجراءات من ضمنها منع ذبح البقر الحلوب ودعم مهنيي القطاع.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في اليوم الوطني للإعلام.. جمعية تطالب بالعناية بالعنصر البشري

في اليوم الوطني للإعلام.. جمعية تطالب بالعناية بالعنصر البشري

2022-11-15 / 14:44
Photo of المشروع الوطني للقراءة.. وزارة بنموسى تطلق الدورة الأولى

المشروع الوطني للقراءة.. وزارة بنموسى تطلق الدورة الأولى

2022-11-15 / 11:02
Photo of سرقوا مبلغا ماليا مهما من خزنة منزل.. إيقاف 4 أشخاص ببرشيد

سرقوا مبلغا ماليا مهما من خزنة منزل.. إيقاف 4…

2022-11-15 / 10:30
Photo of وفاة شخص كان في ضيافة أمن طنجة

وفاة شخص كان في ضيافة أمن طنجة

2022-11-15 / 09:47
Photo of النقابات التعليمية تمهل الحكومة والوزارة أسبوعا قبل التصعيد

النقابات التعليمية تمهل الحكومة والوزارة أسبوعا قبل التصعيد

2022-11-15 / 09:18
Photo of طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الثلاثاء.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-11-15 / 09:08
Photo of وقفة احتجاجية بمكناس للتنديد بغلاء الأسعار .

وقفة احتجاجية بمكناس للتنديد بغلاء الأسعار .

2022-11-14 / 22:21
Photo of أكثر من 10 ملايين مسافر اختاروا قاطرات البراق لرحلاتهم

أكثر من 10 ملايين مسافر اختاروا قاطرات البراق لرحلاتهم

2022-11-14 / 19:04
Photo of الداخلة: منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي دونا بلانكا وتنكير 1

الداخلة: منع جمع وتسويق الصدفيات بمنطقتي دونا بلانكا وتنكير…

2022-11-14 / 17:39
Photo of وزير الفلاحة: الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود منخفض

وزير الفلاحة: الموسم الفلاحي ينطلق بمخزون سدود منخفض

2022-11-14 / 17:08

تعليق واحد

  1. هذا ما كنا نخشاه يوم كان الجيران يقفون في طوابير من اجل علبة حليب ، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق