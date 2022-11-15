الملك: متمنياتنا للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس محمود عباس عن أطيب التهاني، مشفوعة بمتمنيات جلالته للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار، في ظل السلام والحرية والاستقلال.

ومما جاء في هذه البرقية “ولا يفوتني بهذه المناسبة الوطنية، أن أسجل اعتزازي الدائم بأواصر الأخوة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا، مجددا لفخامتكم دعم المملكة المغربية الثابت لما تبذلونه من جهود متواصلة لتحقيق تطلعات شعبكم الأبي من أجل نيل حقوقه العادلة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

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