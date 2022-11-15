الملك: متمنياتنا للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار
هبة بريس
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس محمود عباس عن أطيب التهاني، مشفوعة بمتمنيات جلالته للشعب الفلسطيني بتحقيق ما ينشده من تقدم وازدهار، في ظل السلام والحرية والاستقلال.
ومما جاء في هذه البرقية “ولا يفوتني بهذه المناسبة الوطنية، أن أسجل اعتزازي الدائم بأواصر الأخوة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا، مجددا لفخامتكم دعم المملكة المغربية الثابت لما تبذلونه من جهود متواصلة لتحقيق تطلعات شعبكم الأبي من أجل نيل حقوقه العادلة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.
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حفظ الله ملكنا الغالي دائما سباقا للخير ويساعد الشعب الفلسطيني في محنه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة..
المغرب دائما سباقا للخير ويساهم في مساعدة الشعب الفلسطيني والمعانات التي يعيشها من طرف الإستعمار الصهيوني وذالك بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده .
المجهودات المبذولة لمواصلة النهوض بدولة فلسطين في أحسن بكثير من السابق ورئية استراتيجية جديدة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو يسعى الى تحقيق العدالة في القضية الفلسطينية بكل شفافية ومصدافية ..
رغم المحاولات التي يبذلها الملك محمد السادس نصره الله وايده في القضية الفلسطينية فالفسطين لازالوا يعانون من القهر والذل والقتل من طرف الإستعمار الصهيوني ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كلنا متضامنين مع القضية الفلسطينية التي هي قضية كل مسلم ومسلمة لهذا يجب علينا الدفاع عنها وعن القدس بكل ارواحنا ؛ اللهم انصرهم على أعداء الدين والقوم الكافرين…
الحل لقضية فلسطين هو بين أيدي رؤساء العالم العربي وحكامه وبكل صراحة يجب على الدول العربية ان تتحد مع فلسطين واسترجاع القدس وسيادة وكرامة الشعب الفلسطيني..
اللهم اغرس العز والنصر والسلامة والسلم والتوفيق والتفوق باستمرار في القضية الفلسطينية التي لازالت تحت سيطرة الإستعمار الصهيوني ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم انصر اخواننا المسلمين ومسلمات الفلسطينين والفلسطينات النصر والتمكين يآرب.
ملكنا الغالي الحنون الهمام ملك عظيم بمعنى الكلمة وملك ديمقراطي حقيقي يحب الخير ويساعد الشعب الفلسطيني الذي طالما عانى من الاستعمار الإسرائيلي ولحد الآن … ويعطي كل مجهوداته الجبارة والتضحيات المبذولة من طرفه لتحقيق أهداف إيجابية استراتيجية تستهدف القضية الفلسطينية أعانه الله ووفقه في تحقيق العدالة والنصر والسلم عاش ملكنا..
التطبيع والدعاء ، املاءات صندوق النقد الدولي
نعلم جيدا ان الحاكم الفعلي هو البنك الدولي