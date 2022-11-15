الذكرى الرابعة لـ”البراق”.. 400 بطاقة مجانية لفائدة “جيل البراق”

هبة بريس

احتفالا بالذكرى الرابعة، التي تصادف 15 نونبر 2022، خصص المكتب الوطني للسكك الحديدية 400 بطاقة سفر مجانية للأطفال في الفترة من 15 إلى 20 نونبر الجاري، على متن قطارات “البراق”.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذا العرض يهم جيل “البراق”، الذي يرمز لمغرب يتقدم بسرعة فائقة، أي الأطفال المولودين في نونبر 2018، والذين سيستفيدون من السفر المجاني لمدة سنة كاملة.

وأضاف المصدر ذاته أنه منذ أن أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما فتئ أول قطار فائق السرعة بالقارة الإفريقية يسجل أداء جيدا، مسجلا أن “البراق” نقل 3 ملايين مسافر عند متم السنة الأولى من إطلاقه، أي سنة 2019.

وأشار المكتب إلى أن أزيد من 10 ملايين مسافر اختاروا حتى اليوم التنقل على متن “البراق”، ليواصلوا المساهمة في كتابة قصة نجاحه، من خلال استخدام 30 ألف قطار منذ انطلاقه، مضيفا أن كل المؤشرات تدل على أنه سينهي السنة الجارية بتسجيل منحى تصاعدي بأزيد من 4 ملايين مسافر.

وبرغم الظرفية الراهنة، حقق “البراق” أداء جيدا وأوفى بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها. ويكمن هذا النجاح الباهر في مزايا ملموسة لدى زبنائه من قبيل أوقات رحلات لا تقبل المنافسة، والالتزام بالمواعيد، والتحسين المستمر للترددات، وأسعار مرنة وفي متناول الجميع، علاوة على الراحة المعززة، والخدمات في المحطات وعلى متن القطارات ذات قيمة مضافة عالية.

ومنذ مطلع السنة الجارية، خطى “البراق” خطوة إضافية في مجال الانتقال الطاقي من خلال اعتماده التشغيل الكامل بالطاقة النظيفة.

وخلص البلاغ إلى أنه للاستفادة من هذا العرض، يدعو “البراق” آباء الأطفال المؤهلين إلى التواصل مع المحطات الأربع للقطارات فائقة السرعة (الدار البيضاء المسافرين، والرباط أكدال، والقنيطرة، وطنجة المدينة) لطلب بطاقاتهم أو زيارة الموقع الإلكتروني (www.oncf-voyages.ma)، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1