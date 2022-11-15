حتى متم أكتوبر.. إيرادات الجمارك بلغت 69,96 مليار درهم

بة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، أن صافي الإيرادات الجمركية بلغ أزيد من 69,96 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022، بارتفاع بنسبة 22,6 في المائة مقارنة بمستواها خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، والتي تشمل الرسوم الجمركية، وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 211 مليون درهم، مضيفة أن إجمالي الإيرادات من الرسوم الجمركية ارتفع بنسبة 22,8 في المائة، إلى 70,18 مليار درهم.

وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم أكتوبر 2022 بلغ 11,55 مليار درهم، بزيادة بلغت نسبتها 21,7 في المائة، فيما استقر صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات عند 45,211 مليار درهم (+32,9 بالمائة). من جهتها، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 91,3 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 21,7 في المائة.

وفي ما يخص صافي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، فقد انخفضت بنسبة 2,6 في المائة إلى 13,203 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 155 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة 13,35 مليار درهم مقابل 13,62 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2021.

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