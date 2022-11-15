الأعلى في تاريخ الكويت.. عريس يقدم أكثر من 3 ملايين دولار مهرا لعروسه

هبة بريس - وكالات

سجلت الجهات الرسمية المختصة في الكويت مهرا غير معتاد محليا بلغ مليون دينار (نحو 3.24 مليون دولار) قدمه عريس لعروسه في شيك، وفق ما ذكرت صحيفة “الراس” نقلا عن مصادر مطلعة.

وقالت المصادر لـ”الراي”: قيمة المهر في الكويت متباينة ومتغيرة، وتتراوح عادة بين دينار وربع المليون دينار، حسب المركز الاجتماعي للعروسين أو رغبتهما في تسجيل المهر في عقد الزواج من عدمه، إلا أنه وفقا للبيانات الرسمية سجلت الجهات المعنية زواجا بلغت قيمة المهر فيه مليون دينار، وهي القيمة الأعلى تقريبا في تاريخ الزيجات بالكويت”.

وتابعت المصادر: “لا يوجد في الكويت حد أدنى أو أعلى للمهور باعتبار أن ذلك خاضع للعرف الاجتماعي وتقدير كل طرف للآخر، ولا تتدخل فيه أي جهة”.

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