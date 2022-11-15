عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة.. والمغرب الخامس عربيا

هبة بريس - وكالات

أفادت تقديرات شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة بأن عدد سكان العالم تخطى الثلاثاء عتبة 8 مليارات نسمة، وبحسب توقعات الهيئة سيصل التعداد إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.

وصرح الأمين العام للأمم المتحدة بأن تجاوز هذه العتبة الرمزية يعتبر “فرصة للاحتفال بالتنوع والتطوّر مع مراعاة المسؤولية المشتركة للبشرية تجاه الكوكب”.

وترجع الأمم المتحدة النمو السكاني إلى تطور البشرية إذ أن الناس باتوا يعمرون أكثر بفضل تحسن خدمات الصحة العامة والتغذية والنظافة الشخصية والأدوية.

كما أن الأمر يأتي ثمرة لارتفاع معدلات الخصوبة، خصوصا في بلدان العالم الأكثر فقرا، لكن يخشى البعض من أن يتجاوز عدد 8 مليارات نسمة إمكانيات الكوكب، يشير معظم الخبراء إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في الاستهلاك المفرط للموارد من قبل الأشخاص الأكثر ثراء.

ووفقا لبيانات الموقع المتخصص WorldoMeters، تتصدر الصين دول العالم حسب تعداد السكان، وبلغ تعدد سكانها 1.439 مليار نسمة، تليها الهند (1.38 مليار نسمة)، ومن ثم الولايات المتحدة (قرابة 331 مليون نسمة).

وعربيا، جاءت مصر في المرتبة الأولى (102,334 مليون)، ومن ثم الجزائر (43,851 مليون)، وبعدها السودان (43,484 مليون)، العراق (40,222 مليون)، المغرب (36,910 مليون).

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