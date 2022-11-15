فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: نرغب بإنهاء الحرب فوراً

2022-11-15 / 09:26
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هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، على وجوب إنهاء الحرب.

وقال مخاطباً الحضور عبر الفيديو: “حان الوقت الآن لإنهاء الحرب المدمرة التي تشنها روسيا، وإنقاذ آلاف الأرواح”، مؤكداً أنه يمكن للمجتمع الدولي تحقيق هذا الهدف.

كما أضاف قائلاً: “نرغب بإنهاء الحرب فورا وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

واقترح في الوقت عينه تبادلا شاملا لكافة السجناء بين كييف وموسكو.

إلا أنه أكد أن “تحرير الأراضي الأوكرانية يتطلب القتال لوقت أطول”، لافتاً إلى أن كييف لن تتجه إلى توقيع اتفاق مع موسكو شبيه باتفاقية “مينسك” 1 و 2، في إشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمت سابقاً بين الجانبين لوقف الحرب في “دونباس” شرق أوكرانيا، قبل سنوات.

ودعا إلى الضغط على موسكو من أجل الانسحاب فوراً من جميع أراضي بلاده.

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‫11 تعليقات

  5. التصعيد الاكرانية في البداية كانت نتيجته وخيمة مع روسيا التي لا تقهر ولا تردع..

  9. الإستسلام اخر معركة يخوضها المتخاصمين ويتنازل احدهم فهنيئا لروسيا العملاقة..

  11. ادعو امريكا التي اشعلت الحرب أن تتحمل مسؤوليتها بالعمل على انهاىها فورا لقد تسببت في الدمار ومقتل العديد من الأرواح وشردت اسر ونشرت المجاعة في دول العالم الثالث كما تسببت في غلاء اسعار المعيشة على شعوب العالم

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