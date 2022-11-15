زيلينسكي: نرغب بإنهاء الحرب فوراً

هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، على وجوب إنهاء الحرب.

وقال مخاطباً الحضور عبر الفيديو: “حان الوقت الآن لإنهاء الحرب المدمرة التي تشنها روسيا، وإنقاذ آلاف الأرواح”، مؤكداً أنه يمكن للمجتمع الدولي تحقيق هذا الهدف.

كما أضاف قائلاً: “نرغب بإنهاء الحرب فورا وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

واقترح في الوقت عينه تبادلا شاملا لكافة السجناء بين كييف وموسكو.

إلا أنه أكد أن “تحرير الأراضي الأوكرانية يتطلب القتال لوقت أطول”، لافتاً إلى أن كييف لن تتجه إلى توقيع اتفاق مع موسكو شبيه باتفاقية “مينسك” 1 و 2، في إشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمت سابقاً بين الجانبين لوقف الحرب في “دونباس” شرق أوكرانيا، قبل سنوات.

ودعا إلى الضغط على موسكو من أجل الانسحاب فوراً من جميع أراضي بلاده.

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