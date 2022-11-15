فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي: نرغب بإنهاء الحرب فوراً

2022-11-15 / 09:26
0
هبة بريس - وكالات

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال الكلمة التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين، اليوم الثلاثاء، على وجوب إنهاء الحرب.

وقال مخاطباً الحضور عبر الفيديو: “حان الوقت الآن لإنهاء الحرب المدمرة التي تشنها روسيا، وإنقاذ آلاف الأرواح”، مؤكداً أنه يمكن للمجتمع الدولي تحقيق هذا الهدف.

كما أضاف قائلاً: “نرغب بإنهاء الحرب فورا وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

واقترح في الوقت عينه تبادلا شاملا لكافة السجناء بين كييف وموسكو.

إلا أنه أكد أن “تحرير الأراضي الأوكرانية يتطلب القتال لوقت أطول”، لافتاً إلى أن كييف لن تتجه إلى توقيع اتفاق مع موسكو شبيه باتفاقية “مينسك” 1 و 2، في إشارة إلى الاتفاقيات الدولية التي أبرمت سابقاً بين الجانبين لوقف الحرب في “دونباس” شرق أوكرانيا، قبل سنوات.

ودعا إلى الضغط على موسكو من أجل الانسحاب فوراً من جميع أراضي بلاده.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة.. والمغرب الخامس عربيا

عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة.. والمغرب الخامس…

2022-11-15 / 10:23
Photo of إجماع أطراف اتفاقية رامسار يحبط مشروعا جزائريا

إجماع أطراف اتفاقية رامسار يحبط مشروعا جزائريا

2022-11-15 / 09:58
Photo of الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

2022-11-14 / 19:33
Photo of حزب العمال الكردستاني” ينفي أي دور له في تفجير إسطنبول

حزب العمال الكردستاني” ينفي أي دور له في تفجير…

2022-11-14 / 18:52
Photo of الجزائر.. المؤبد ومذكرة توقيف دولية ثانية لزعيم حركة “مالك “

الجزائر.. المؤبد ومذكرة توقيف دولية ثانية لزعيم حركة “مالك…

2022-11-14 / 18:43
Photo of الولايات المتحدة.. 3 ق_تلى في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعي

الولايات المتحدة.. 3 ق_تلى في حادث إطلاق نار داخل…

2022-11-14 / 18:27
Photo of البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يصنف روسيا “دولة إرهابية”

البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يصنف روسيا “دولة إرهابية”

2022-11-14 / 12:54
Photo of انفجار اسطنبول.. تركيا ترفض تعازي أمريكا

انفجار اسطنبول.. تركيا ترفض تعازي أمريكا

2022-11-14 / 11:16
Photo of الأمن التركي: المتورطة بتفجير اسطنبول سورية الجنسية

الأمن التركي: المتورطة بتفجير اسطنبول سورية الجنسية

2022-11-14 / 10:15
Photo of وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير إسطنبول

وزير الداخلية التركي: اعتقال المشتبه به في تنفيذ تفجير…

2022-11-14 / 09:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق