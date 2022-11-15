النقابات التعليمية تمهل الحكومة والوزارة أسبوعا قبل التصعيد
أمهلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الحكومة والوزارة والوصية على القطاع، سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية، محملة المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم.
ودعا التنسيق النقابي الخماسي (UMT- CDT- UGTM- FNE -FDT) من خلال بلاغ مشترك له، توصلت هبة بريس بنسخة منه، الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.
وأعلن التنسيق النقابي المذكور، دعمه لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة؛ محذرا في ذات الوقت أن النقابات التعليمية الخمس حاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، لكنها تؤمن في الوقت ذاته إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، رافضين كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.
الخطوة التي وصفها كثيرون بالتصعيدية، تأتي على هامش الاجتماع المفتوح الذي عقده التنسيق النقابي أمس الاثنين، بهدف صياغة تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي يفترض أن ينهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.
11 تعليقات
أللهم إنا نشكوا لك ظلم هذه الحكومة المشؤومة للبلاد والعباد فاللهم أرحنا منها عاجلا غير آجل..
إصلاح التعليم يمر عبر صرف مستحقات الأساتذة المجمدة لأكثر من سنتين وتوفير الظروف المناسبة للتعليم ومحاربة الهدر المدرسي..
الاعتناء بالاستاذ من اولويات الاصلاحات التي يجب ان تكون لا يمكن الوصول لأي إصلاح مهما كان فالتعاقد جريمة يجب الغاءه..
سيبقى التعليم متذيلا للترتيب في مجال الجودة…
الحكومة تخصص اموال للنهوض بقطاع التعليم وهذا غير كافي المال لا يعني الجودة في غياب المراقبة والمسؤولية وقياس المردودية للمدرس كل شهر على الاقل..
نحتاج إلى صدق العمل و النية الحسنة والتعاون المشترك بين جميع القطاعات للنهوض باوضاع التعليم..
يجب على الحكومة أن تركز على التعليم والصحة فلولاهما لضاعت الأخلاق في المجتمعات..
التعليم يعني خلق نخبة مثقفة وواعية يعني تكوين مواطن حر يعي حقوقه وواجباته ومراجعة المقررات الدراسية واصلاح المدارس وتشجيع التلاميذ..
المؤسسات التعليمية جلها لا ماء لا كهرباء لا مراحض و في بعض الأحيان لا طاقم ..
أساتذة آخر الزمان ضسرو و زادو فيه
على زين مستوى التعليم
يجب أن تبدأ حملة الاعتقالات في صفوف هؤلاء الإنتهازيين
ليس هناك استاذ او معلم يعمل بجد ، كلهم يريدون الراتب و الترسيم دون عناء ، انتم اكبر مصيبة على عاتق الدولة ، تتوصلون بالرواتب و لا توصلون العلم ، هناك تلاميذ في الرابعة لا يتقنون القراءة و الكتابة ، و لما يسأل الاباء يقولون لهمماغاراضوش يقرا ولدك آش بغيتيني ندير ليه ، نشكوكم الى الله