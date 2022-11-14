الملك محمد السادس يعزي الرئيس التركي
هبة بريس _ و م ع
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف “میدان تقسیم” وسط اسطنبول، مخلفا العديد من الضحايا.
ومما جاء في برقية الملك: “تلقيت ببالغ الأسى والاستنكار نبأ الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف میدان تقسیم وسط اسطنبول، مخلفا العديد من الضحايا الأبرياء”.
وأضاف الملك محمد السادس: “أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى الأسر المكلومة وإلى الشعب التركي كافة، بتعازي الحارة، مشفوعة بدعواتي للعلي القدير أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل
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8 تعليقات
حفظكم الله يا مولاي وجعل في يدكم الاصلاح واعنكم الله في تدبير الشأن العام..
تعازينا الحارة للشعب التركي اثر هذا الانفجار المفجع..
اللهم ارحم امواتهم واشفي احيائهم ..
تعازينا الحارة للشعب التركي الشقيق اثر هذه الفاجعة ..
مل التضامن للشعب التركي نسأل الله تعالى ان يرحم شهداءهم الابرار ..
انا لله وانا اليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة..
عظم الله اجر ذويهم ورحمهم ونتمنى من القضاء التركي أن يشدد العقاب على المنفذ الرئيسي..