إطلاق دليل رسمي لجمهور المونديال عبر الهواتف النقالة

هبة بريس _ و م ع

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن طرح الدليل الرسمي لمشجعي بطولة كأس العالم (فيفا) قطر 2022 ، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث.

ويضم الدليل معلومات شاملة عن البطولة وتفاصيل عن المنتخبات المشاركة، وجدول المباريات، وإرشادات حول الوصول إلى ملاعب البطولة الثمانية، إضافة إلى دليل بالأرقام الهامة للمشجع، وروابط رمز الاستجابة السريعة للخدمات الطبية، والمؤسسات الحكومية المعنية.

ويتوفر دليل المشجعين، الذي يتألف من 128 صفحة، في نسخة رقمية، وأخرى مطبوعة في مكاتب الاستعلامات بملاعب البطولة، وفي العديد من المواقع الرئيسية في أنحاء البلاد، ويعتبر تذكارا جديرا بالاقتناء، ويحتفي بأول نسخة من كأس العالم في العالم العربي.

ويحتوي قسم “استكشف قطر” في الدليل على معلومات هامة عن قطر وأبرز الأماكن السياحية للمشجعين القادمين من خارج الدولة، لحضور منافسات البطولة، كما يتضمن عددا من العبارات والجمل المفيدة باللغة العربية، لمساعدة الزوار الذين لا يتحدثون العربية على التواصل خلال تجولهم في البلاد، والاستمتاع بأوقاتهم في المعالم الرائعة التي تشتهر بها الدولة.

ويضم دليل المشجعين، الذي يحتوي على صور توضيحية، أيضا معلومات عن مهرجان (فيفا) للمشجعين في حديقة البدع بالدوحة، والذي سيتاح بالمجان خلال فترة البطولة، ويوفر للمشجعين طرقا جديدة للاحتفال بشغفهم بلعبة كرة القدم، مع باقة من العروض الموسيقية والترفيهية، إضافة إلى البث المباشر لجميع مباريات البطولة على شاشات ضخمة في الهواء الطلق، والعديد من أصناف المأكولات من حول العالم، علاوة على أنشطة وفعاليات ترفيهية متنوعة للعائلة، ومعلومات عن الفعاليات الترفيهية التي يستضيفها كورنيش الدوحة بطول 6 كلم، والعروض الثقافية والفنية والترفيهية في محيط الاستادات الثمانية.

ويتوفر دليل المشجعين حاليا بنسخة رقمية يمكن تنزيلها على الهواتف النقالة من خلال منصة /FIFA+/ الرقمية،وموقع Qatar2022.qa/ar،ومنصة هيا وتطبيق هيا إلى قطر 2022.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0