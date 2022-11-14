مونديال 2022.. المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية بقطر

2022-11-14 / 22:08
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هبة بريس _ رياضة

أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم ، مساء اليوم الاثنين ، أول حصة تدريبية بقطر تحسبا لمشاركته في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق يوم 20 نونبر الجاري.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن هذه الحصة التدريبية ، التي أقيمت على أرضية ملعب عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، عرفت مشاركة غالبية اللاعبين المنادى عليهم في انتظار التحاق باقي العناصر بحكم إلتزامهم في فرقهم.

وأضاف المصدر ذاته أن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني ركز خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم على إزالة العياء .

وفي إطار استعدادات المنتخب الوطني لكأس العالم بقطر، ستخوض العناصر الوطنية يوم 17 نونبر الجاري بالإمارات العربية المتحدة، مباراة ودية أمام منتخب جورجيا.

وستجرى هذه المباراة بداية من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي) ، لينتقل بعد ذلك المنتخب الوطني إلى قطر لمواصلة الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

يذكر أن قرعة نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، قد وضعت المنتخب الوطني في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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