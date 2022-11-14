الملك محمد السادس يستقبل الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري
هبة بريس _ الرباط
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، محمد جودار، بالتماس منه، إثر انتخابه أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري.
وكان مؤتمرو حزب الاتحاد الدستوري قد انتخبوا، يوم 1 أكتوبر الماضي، محمد جودار على رأس الحزب خلفا للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد.
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9 تعليقات
نتمنى ان يكون خير خلف لخير سلف..
كثرة الاحزاب بدون فائدة ولا نتيجة ..
اكثر من 40 حزب في المغرب ويتقاضون مبالغ مالية كبيرة والشعب يعاني الفقر والجوع..
نريد الاحزاب التي تدافع عن المواطن البسيط والفقير وليس الاحزاب التي تنهب المال العام..
هنيئا الامين العام الجديد السيد محمد جودار..
الشعب وصل الى الى مستوى تحت عتبة الفقر وانعدام في القدرة الشرائية اليومية..
نريد فقط 4 او 5 احزاب تخدم امور الشعب ..
نتمنى ان يكون غيورا على هذا الحزب وان بخدمه ..
On a besoin de 2 parties pas plus …