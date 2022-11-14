الملك محمد السادس يستقبل الأمين العام الجديد لحزب الاتحاد الدستوري

هبة بريس _ الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، محمد جودار، بالتماس منه، إثر انتخابه أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري.

وكان مؤتمرو حزب الاتحاد الدستوري قد انتخبوا، يوم 1 أكتوبر الماضي، محمد جودار على رأس الحزب خلفا للأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد.

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