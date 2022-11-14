الملك يستقبل الحبيب المالكي ويعينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

2022-11-14 / 20:02
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هبة بريس _ الرباط

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الاثنين 14 نونبر 2022، بالقصر الملكي بالرباط، السيد الحبيب المالكي، وعينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وخلال هذا الاستقبال، زود جلالة الملك، أعزه الله، الرئيس الجديد للمجلس بتوجيهاته السامية قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب.

كما أكد جلالته على ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد”.

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‫9 تعليقات

  1. أفضل الوزراء الذين حملوا حقيبة التعليم كان الوزير الوفا رحمه الله و الوزيرحصاد وحتى الوزير امزازي الذي نستغرب عن إبعاده من كل مايتعلق بالتربية والتعليم.

  3. حبيب المالكي الرجل الشاب ذو 76 سنة الذي تقلد سابقا وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي ولم يحقق شيئا، اليوم سيعيد نفس التجربة هنيئا للمغرب.

  5. نتمنى من هذه المؤسسة الاستشارية دعم التدريس باللغة العربية و اللغات الحية مثل الانجليزية خصوصا و التركيز على دعم القيم التي تنمي الحس الوطني و الديمقراطي و الاخلاقي لدى المتمدرسين بمختلف أعمارهم

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