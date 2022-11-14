تأكيد رسمي على أهمية إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية

هبة بريس _ و م ع

أكد مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية بجمهورية سلوفينيا، أهمية إيجاد حل سياسي، واقعي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

جاء ذلك في بلاغ مشترك صدر عقب مباحثات أجراها اليوم الاثنين بالرباط، رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي، والسيدة أورشكا كلاكوشار زوبانشيش رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا.

وأبرز البلاغ أن الجانبين أشادا خلال هذا اللقاء بجودة العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا، مؤكدين على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسستان التشريعيتان في الدفع بعلاقات البلدين، اللذين يحتفلان هذه السنة بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وشددا في هذا السياق على أهمية التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب بالمملكة المغربية والجمعية الوطنية بجمهورية سلوفينيا، والتي ستشكل لبنة أساسية في توطيد العلاقات البرلمانية الثنائية في مختلف المجالات وتعزيز الحوار وتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي والدولي.

وباعتبار المغرب شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي وفاعلا مهما على مستوى القارة الإفريقية وحوض البحر الأبيض المتوسط، أكد الجانبان على أهمية تقوية الشراكات الرامية لتعزيز التفاهم المشترك، والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

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