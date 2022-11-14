الجزائر.. تفحم 16 شخصا في حادث مأساوي

هبة بريس _ وكالات

قتل 16 شخصا حرقا، وجرح 3 آخرون، الاثنين، في حادث مروري مأساوي في ولاية “برج تاجي مختار” جنوبي الجزائر، بحسب ما أعلنت مديرية الحماية المدنية الجزائرية.

وذكرت الحماية المدنية في بيان، على صفحتها على فيسبوك: “تدخلت مصالحنا الحماية المدنية لولاية برج باجي مختار من أجل حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارتين نفعيتين”.

وأضافت أن الحادث وقع “بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 6 على بعد 190 كم اتجاه ادرار”.

ونشرت قناة النهار الجزائرية، لقطات مصورة، لجرحى يصلون إلى المستشفى للعلاج، بينما نقلت وسائل إعلام محلية أن جزائريين اثنين بين العدد الإجمالي للضحايا.

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